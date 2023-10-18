Павлова (Бесчастная) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова (Бесчастная) Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.12.1958

Дочь: Павлова Нина Васильевна

Отец ребёнка: Павлов Василий Спиридонович

Рождение ребёнка
02.01.1961

Сын: Павлов Петр Васильевич

Отец ребёнка: Павлов Василий Спиридонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крылова Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Павлов Василий Спиридонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Софья Васильевна

Отец ребёнка: Павлов Василий Спиридонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Павлов Василий Спиридонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Василий Спиридонович

Место жительства
Неизвестно
Ковернино, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
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