Павлова (Бесчастная) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.12.1958
Дочь: Павлова Нина Васильевна
Отец ребёнка: Павлов Василий Спиридонович
Рождение ребёнка
02.01.1961
Отец ребёнка: Павлов Василий Спиридонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крылова Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Павлов Василий Спиридонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Софья Васильевна
Отец ребёнка: Павлов Василий Спиридонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Павлов Василий Спиридонович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ковернино, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область