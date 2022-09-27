деревня Раково, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Раково

Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Фотография. Резьба на воротах дома (1854) крестьянина С.А. Павлова в д. Ракове Ковернинской волости Макарьевсого уезда. Из "Альбома снимков резьбы по дереву костромского Показать все
Фотография. Карниз избы А.Д. Васильева в д. Ракове Ковернинской волости Макарьевсого уезда. Из "Альбома снимков резьбы по дереву костромского края по экспонатам музея мес Показать все
Фотография на паспарту. Резьба на доме крестьянина Андриана Дмитриевича Васильева из деревни Раково Ковернинской волости, Начало XX века. Источник: Показать все
Фотография. Карниз избы (1854) Павлова деревни Раково Ковернинской волости Макарьевского уезда.Из "Альбома снимков резьбы по дереву костромского края по экспонатам музея Показать все

Справочник краеведов, исследователей и реконструкторов

ПользовательСфера интересовСообществоМатериалы
Андрейизучение фамильных линий, реконструкция, краеведение, поиск фото и воспоминаний.https://ok.ru/derevnyaraВеду генеалогический поиск по своим веткам Павловых и Васильевых. Издана книга про историю места проживания предков.

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Костромская губерния, Макарьевской уезд
7294Раково, д.при р. Узоле.985206184

Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года

Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Макарьевский уезд, Ковернинская волость
Раково д.рекапд.97411475785142кузницаВсего по волости промышленников 4311 человек, из них торговцев 638 челов. По сбору грибов и ягод 1779 чел., мочальным промыслом занимается 868 челов., извозом 629 чело Показать все

Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года

НазваниеСельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Нижегородская губерния, Семеновский уезд, Ковернинская волость
Раково дер.569Талицкий191Ковернин.770107

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Ковернинский район
18831Раководеревня57°11'43°50'O-38-100

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Ковернинский муниципальный район, Сельское поселение Большемостовский сельсовет
22634412266д Раководеревня

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