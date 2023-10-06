Василий Матвеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Матвеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1832 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1799 г.р.

Мать

Около 1802 г.р.

Жена

Около 1833 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832 ст.

Отец: Матвей Леонтьев

Мать: Варвара Павлова

ЦГАСО. Ф. 150 Оп. 1 Д. 187 Л. 670 об.–671. Ревизская сказка сельца Дмитриевки Бугульминского уезда Самарской губернии о крестьянах помещика Статского Советника Николая Михайлова Чекалова от 5 ноября 1... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аграфена Дмитриева

Смерть
Неизвестно
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