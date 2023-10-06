Василий Матвеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1832 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
Около 1832 ст.
Отец: Матвей Леонтьев
Мать: Варвара Павлова
ЦГАСО. Ф. 150 Оп. 1 Д. 187 Л. 670 об.–671. Ревизская сказка сельца Дмитриевки Бугульминского уезда Самарской губернии о крестьянах помещика Статского Советника Николая Михайлова Чекалова от 5 ноября 1... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аграфена Дмитриева
Смерть
Неизвестно