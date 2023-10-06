Аграфена Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аграфена Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1833 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1832 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

ЦГАСО. Ф. 150 Оп. 1 Д. 187 Л. 670 об.–671. Ревизская сказка сельца Дмитриевки Бугульминского уезда Самарской губернии о крестьянах помещика Статского Советника Николая Михайлова Чекалова от 5 ноября 1... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Матвеев

Смерть
Неизвестно

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