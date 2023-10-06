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Матвей Леонтьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1774 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Около 1832 г.р.
Около 1837 г.р.

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799 ст.

Отец: Леонтий

Мать: не указана

ЦГАСО. Ф. 150 Оп. 1 Д. 187 Л. 670 об.–671. Ревизская сказка сельца Дмитриевки Бугульминского уезда Самарской губернии о крестьянах помещика Статского Советника Николая Михайлова Чекалова от 5 ноября 1... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1832 ст.

Сын: Василий Матвеев

Мать ребёнка: Варвара Павлова

ЦГАСО. Ф. 150 Оп. 1 Д. 187 Л. 670 об.–671. Ревизская сказка сельца Дмитриевки Бугульминского уезда Самарской губернии о крестьянах помещика Статского Советника Николая Михайлова Чекалова от 5 ноября 1... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Маркел Матвеев

Мать ребёнка: Варвара Павлова

Смерть
Неизвестно

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