Варвара Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1802 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1832 г.р.
Около 1837 г.р.

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

ЦГАСО. Ф. 150 Оп. 1 Д. 187 Л. 670 об.–671. Ревизская сказка сельца Дмитриевки Бугульминского уезда Самарской губернии о крестьянах помещика Статского Советника Николая Михайлова Чекалова от 5 ноября 1... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван

Отец ребёнка: не указан

ЦГАСО. Ф. 150 Оп. 1 Д. 187 Л. 670 об.–671. Ревизская сказка сельца Дмитриевки Бугульминского уезда Самарской губернии о крестьянах помещика Статского Советника Николая Михайлова Чекалова от 5 ноября 1... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1832 ст.

Сын: Василий Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Леонтьев

ЦГАСО. Ф. 150 Оп. 1 Д. 187 Л. 670 об.–671. Ревизская сказка сельца Дмитриевки Бугульминского уезда Самарской губернии о крестьянах помещика Статского Советника Николая Михайлова Чекалова от 5 ноября 1... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Маркел Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Леонтьев

Смерть
Неизвестно

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