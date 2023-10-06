Варвара Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1802 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
ЦГАСО. Ф. 150 Оп. 1 Д. 187 Л. 670 об.–671. Ревизская сказка сельца Дмитриевки Бугульминского уезда Самарской губернии о крестьянах помещика Статского Советника Николая Михайлова Чекалова от 5 ноября 1... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван
Отец ребёнка: не указан
ЦГАСО. Ф. 150 Оп. 1 Д. 187 Л. 670 об.–671. Ревизская сказка сельца Дмитриевки Бугульминского уезда Самарской губернии о крестьянах помещика Статского Советника Николая Михайлова Чекалова от 5 ноября 1... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1832 ст.
Сын: Василий Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Леонтьев
ЦГАСО. Ф. 150 Оп. 1 Д. 187 Л. 670 об.–671. Ревизская сказка сельца Дмитриевки Бугульминского уезда Самарской губернии о крестьянах помещика Статского Советника Николая Михайлова Чекалова от 5 ноября 1... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Маркел Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Леонтьев
Смерть
Неизвестно