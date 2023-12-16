Томилова Марья Марковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Соломея Афанасьевна
Отец ребёнка: Томилов Афанасий Самсонович
Рождение ребёнка
1818
Сын: Томилов Семен Афанасьевич
Отец ребёнка: Томилов Афанасий Самсонович
Рождение ребёнка
1826
Сын: Томилов Андреян Афанасьевич
Отец ребёнка: Томилов Афанасий Самсонович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Анна Афанасьевна
Отец ребёнка: Томилов Афанасий Самсонович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Томилов Антроп Афанасьевич
Отец ребёнка: Томилов Афанасий Самсонович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно