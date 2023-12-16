Томилова Марья Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Томилова Марья Марковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Соломея Афанасьевна

Отец ребёнка: Томилов Афанасий Самсонович

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
1818

Сын: Томилов Семен Афанасьевич

Отец ребёнка: Томилов Афанасий Самсонович

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
1826

Сын: Томилов Андреян Афанасьевич

Отец ребёнка: Томилов Афанасий Самсонович

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Анна Афанасьевна

Отец ребёнка: Томилов Афанасий Самсонович

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
1831

Сын: Томилов Антроп Афанасьевич

Отец ребёнка: Томилов Афанасий Самсонович

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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