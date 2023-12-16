Томилов Афанасий Самсонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смерти1827
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Томилов Самсон Иванович
Мать: Томилова Анна Ермолаевна
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Соломея Афанасьевна
Мать ребёнка: Томилова Марья Марковна
Рождение ребёнка
1818
Сын: Томилов Семен Афанасьевич
Мать ребёнка: Томилова Марья Марковна
Рождение ребёнка
1826
Сын: Томилов Андреян Афанасьевич
Мать ребёнка: Томилова Марья Марковна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Анна Афанасьевна
Мать ребёнка: Томилова Марья Марковна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Томилов Антроп Афанасьевич
Мать ребёнка: Томилова Марья Марковна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1827