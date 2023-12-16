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Томилов Афанасий Самсонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

1827

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Томилов Самсон Иванович

Мать: Томилова Анна Ермолаевна

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Соломея Афанасьевна

Мать ребёнка: Томилова Марья Марковна

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
1818

Сын: Томилов Семен Афанасьевич

Мать ребёнка: Томилова Марья Марковна

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
1826

Сын: Томилов Андреян Афанасьевич

Мать ребёнка: Томилова Марья Марковна

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Анна Афанасьевна

Мать ребёнка: Томилова Марья Марковна

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
1831

Сын: Томилов Антроп Афанасьевич

Мать ребёнка: Томилова Марья Марковна

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
1827
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