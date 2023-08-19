Алымов Федор Михайлович
Место рождения
Дата рожденияДо 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1826
Отец: Алымов Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Подзолкина Устинья Федоровна
Мать ребёнка: Алымова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
24.10.1854
Дочь: Пирожкова Неонила Федоровна
Мать ребёнка: Алымова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Гутнева Мария Федоровна
Мать ребёнка: Алымова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
До 1863
Дочь: Лаленко Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Алымова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Васильева Анисья Федоровна
Мать ребёнка: Алымова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
20.05.1866
Сын: Алымов Константин Федорович
Мать ребёнка: Алымова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
15.02.1870
Дочь: Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Алымова Анна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алымова Анна Михайловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно