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Алымов Федор Михайлович

Место рождения

Приморск

Дата рождения

До 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1826

Отец: Алымов Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Подзолкина Устинья Федоровна

Мать ребёнка: Алымова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
24.10.1854

Дочь: Пирожкова Неонила Федоровна

Мать ребёнка: Алымова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Гутнева Мария Федоровна

Мать ребёнка: Алымова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
До 1863

Дочь: Лаленко Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Алымова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Васильева Анисья Федоровна

Мать ребёнка: Алымова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
20.05.1866

Сын: Алымов Константин Федорович

Мать ребёнка: Алымова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
15.02.1870

Дочь: Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Алымова Анна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алымова Анна Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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