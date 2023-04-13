Алымова Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алымова Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

25.03.1881

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Подзолкина Устинья Федоровна

Отец ребёнка: Алымов Федор Михайлович

Рождение ребёнка
24.10.1854

Дочь: Пирожкова Неонила Федоровна

Отец ребёнка: Алымов Федор Михайлович

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Гутнева Мария Федоровна

Отец ребёнка: Алымов Федор Михайлович

Рождение ребёнка
До 1863

Дочь: Лаленко Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Алымов Федор Михайлович

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Васильева Анисья Федоровна

Отец ребёнка: Алымов Федор Михайлович

Рождение ребёнка
20.05.1866

Сын: Алымов Константин Федорович

Отец ребёнка: Алымов Федор Михайлович

Рождение ребёнка
15.02.1870

Дочь: Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Алымов Федор Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алымов Федор Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.03.1881
Причина смерти: простуда