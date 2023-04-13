Алымова Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смерти25.03.1881
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Подзолкина Устинья Федоровна
Отец ребёнка: Алымов Федор Михайлович
Рождение ребёнка
24.10.1854
Дочь: Пирожкова Неонила Федоровна
Отец ребёнка: Алымов Федор Михайлович
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Гутнева Мария Федоровна
Отец ребёнка: Алымов Федор Михайлович
Рождение ребёнка
До 1863
Дочь: Лаленко Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Алымов Федор Михайлович
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Васильева Анисья Федоровна
Отец ребёнка: Алымов Федор Михайлович
Рождение ребёнка
20.05.1866
Сын: Алымов Константин Федорович
Отец ребёнка: Алымов Федор Михайлович
Рождение ребёнка
15.02.1870
Дочь: Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Алымов Федор Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.03.1881
Причина смерти: простуда