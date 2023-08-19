Чиненная (Сопина) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чиненная (Сопина) Евдокия Ивановна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

01.03.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1885

Отец: Сопин Иван Васильевич

Мать: Сопина Татьяна Кондратьевна

Бракосочетание
09.11.1903

Муж: Чиненный Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
10.07.1904

Дочь: Бухалова Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Чиненный Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
04.02.1906

Дочь: Людмила Михайловна

Отец ребёнка: Чиненный Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
26.03.1909

Дочь: Александра Михайловна

Отец ребёнка: Чиненный Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
23.12.1910

Дочь: Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Чиненный Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
07.03.1916

Сын: Чиненный Николай Михайлович

Отец ребёнка: Чиненный Михаил Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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