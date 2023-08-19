Чиненная (Сопина) Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения01.03.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1885
Отец: Сопин Иван Васильевич
Бракосочетание
09.11.1903
Рождение ребёнка
10.07.1904
Дочь: Бухалова Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Чиненный Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
04.02.1906
Дочь: Людмила Михайловна
Отец ребёнка: Чиненный Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
26.03.1909
Дочь: Александра Михайловна
Отец ребёнка: Чиненный Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
23.12.1910
Дочь: Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Чиненный Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
07.03.1916
Сын: Чиненный Николай Михайлович
Отец ребёнка: Чиненный Михаил Николаевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно