Сопина Татьяна Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Сын: Сопин Петр Иванович
Отец ребёнка: Сопин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
01.03.1885
Дочь: Чиненная Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Сопин Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно