Сопина Татьяна Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сопина Татьяна Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1862 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Сын: Сопин Петр Иванович

Отец ребёнка: Сопин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
01.03.1885

Дочь: Чиненная Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Сопин Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сопин Иван Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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