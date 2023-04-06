Сопин Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСопин Иван Васильевич

Сопин Иван Васильевич

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1862 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Сын: Сопин Петр Иванович

Мать ребёнка: Сопина Татьяна Кондратьевна

Рождение ребёнка
01.03.1885

Дочь: Чиненная Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Сопина Татьяна Кондратьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сопина Татьяна Кондратьевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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