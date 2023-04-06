Чиненный Михаил Николаевич
Место рождения
Дата рождения08.11.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1885
Бракосочетание
09.11.1903
Рождение ребёнка
10.07.1904
Дочь: Бухалова Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Чиненная Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
04.02.1906
Дочь: Людмила Михайловна
Мать ребёнка: Чиненная Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
26.03.1909
Дочь: Александра Михайловна
Мать ребёнка: Чиненная Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
23.12.1910
Дочь: Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Чиненная Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
07.03.1916
Сын: Чиненный Николай Михайлович
Мать ребёнка: Чиненная Евдокия Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно