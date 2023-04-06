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Чиненный Михаил Николаевич

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

08.11.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1885

Отец: Чиненный Николай Несторович

Мать: Чиненная Акилина Васильевна

Бракосочетание
09.11.1903

Жена: Чиненная Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
10.07.1904

Дочь: Бухалова Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Чиненная Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
04.02.1906

Дочь: Людмила Михайловна

Мать ребёнка: Чиненная Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
26.03.1909

Дочь: Александра Михайловна

Мать ребёнка: Чиненная Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
23.12.1910

Дочь: Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Чиненная Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
07.03.1916

Сын: Чиненный Николай Михайлович

Мать ребёнка: Чиненная Евдокия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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