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Чиненный Николай Несторович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1847

Дата смерти

05.06.1922

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Чиненный Нестор Терентьевич

Мать: Чиненная Ефросинья Назаровна

Бракосочетание
08.09.1867

Жена: Чиненная Акилина Васильевна

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Захарова Вера Николаевна

Мать ребёнка: Чиненная Акилина Васильевна

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Бычихина Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Чиненная Акилина Васильевна

Рождение ребёнка
24.11.1880

Дочь: Бакалова Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Чиненная Акилина Васильевна

Рождение ребёнка
09.05.1883

Дочь: Оливей Антонина Николаевна

Мать ребёнка: Чиненная Акилина Васильевна

Рождение ребёнка
08.11.1885

Сын: Чиненный Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Чиненная Акилина Васильевна

Рождение ребёнка
31.08.1890

Сын: Чиненный Семен Николаевич

Мать ребёнка: Чиненная Акилина Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.06.1922
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