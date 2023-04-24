Чиненный Николай Несторович
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смерти05.06.1922
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Бракосочетание
08.09.1867
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Захарова Вера Николаевна
Мать ребёнка: Чиненная Акилина Васильевна
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Бычихина Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Чиненная Акилина Васильевна
Рождение ребёнка
24.11.1880
Дочь: Бакалова Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Чиненная Акилина Васильевна
Рождение ребёнка
09.05.1883
Дочь: Оливей Антонина Николаевна
Мать ребёнка: Чиненная Акилина Васильевна
Рождение ребёнка
08.11.1885
Сын: Чиненный Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Чиненная Акилина Васильевна
Рождение ребёнка
31.08.1890
Сын: Чиненный Семен Николаевич
Мать ребёнка: Чиненная Акилина Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.06.1922