Чиненная Ефросинья Назаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.08.1843
Дочь: Евдокия Несторовна
Отец ребёнка: Чиненный Нестор Терентьевич
Рождение ребёнка
1847
Сын: Чиненный Николай Несторович
Отец ребёнка: Чиненный Нестор Терентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно