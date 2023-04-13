Чиненная Ефросинья Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чиненная Ефросинья Назаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.08.1843

Дочь: Евдокия Несторовна

Отец ребёнка: Чиненный Нестор Терентьевич

Рождение ребёнка
1847

Сын: Чиненный Николай Несторович

Отец ребёнка: Чиненный Нестор Терентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чиненный Нестор Терентьевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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