Мусина-Пушкина (Приклонская) Наталия Михайловна
Место рожденияСанкт-Петербург, Россия
Дата рожденияОколо 1710
Дата смерти1780
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1710
Рождение ребёнка
16.03.1744
Сын: Граф Мусин-Пушкин Count Musin-Puškin Aleksei Ivanovich Алексей Иванович
Отец ребёнка: Мусин-Пушкин Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
01.03.1750
Дочь: Сухово-Кобылина (Графиня Мусина-Пушкина) Евдокия (Авдотья) Ивановна
Отец ребёнка: Мусин-Пушкин Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Енгалычева (Графиня Мусина-Пушкина) Марья Ивановна
Отец ребёнка: Мусин-Пушкин Иван Яковлевич
Смерть
1780