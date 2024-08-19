Мусина-Пушкина (Приклонская) Наталия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мусина-Пушкина (Приклонская) Наталия Михайловна

Место рождения

Санкт-Петербург, Россия

Дата рождения

Около 1710

Дата смерти

1780

Пол

Женский

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1710

Отец: Приклонский Михаил Иванович

Мать: Приклонская (Колычева) Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
16.03.1744

Сын: Граф Мусин-Пушкин Count Musin-Puškin Aleksei Ivanovich Алексей Иванович

Отец ребёнка: Мусин-Пушкин Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
01.03.1750

Дочь: Сухово-Кобылина (Графиня Мусина-Пушкина) Евдокия (Авдотья) Ивановна

Отец ребёнка: Мусин-Пушкин Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Енгалычева (Графиня Мусина-Пушкина) Марья Ивановна

Отец ребёнка: Мусин-Пушкин Иван Яковлевич

Смерть
1780

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