Приклонский Михаил Иванович
Место рожденияЦарство Русское
Дата рождения13.10.1652
Дата смерти04.03.1724
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1652
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1700
Сын: Приклонский Александр Михайлович
Мать ребёнка: Приклонская (Колычева) Екатерина Ивановна
Бракосочетание
29.09.1704
Супруг(-а): Михаил Иванович Приклонский
Рождение ребёнка
1710
Сын: Приклонский Николай Михайлович
Мать ребёнка: Приклонская (Колычева) Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1710
Рождение ребёнка
Около 1710
Дочь: Мусина-Пушкина (Приклонская) Наталия Михайловна
Мать ребёнка: Приклонская (Колычева) Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
22.05.1711
Сын: Приклонский Петр Михайлович
Мать ребёнка: Приклонская (Колычева) Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1720
Сын: Приклонский Иван Михайлович
Мать ребёнка: Приклонская (Колычева) Екатерина Ивановна
Смерть
04.03.1724