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Приклонский Михаил Иванович

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Место рождения

Царство Русское

Дата рождения

13.10.1652

Дата смерти

04.03.1724

Пол

Мужской

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1652

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1700

Сын: Приклонский Александр Михайлович

Мать ребёнка: Приклонская (Колычева) Екатерина Ивановна

Бракосочетание
29.09.1704

Жена: Приклонская (Колычева) Екатерина Ивановна

Супруг(-а): Михаил Иванович Приклонский
Рождение ребёнка
1710

Сын: Приклонский Николай Михайлович

Мать ребёнка: Приклонская (Колычева) Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
1710

Сын: Приклонский Богдан Михайлович Михайлович

Мать ребёнка: Приклонская (Колычева) Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1710

Дочь: Мусина-Пушкина (Приклонская) Наталия Михайловна

Мать ребёнка: Приклонская (Колычева) Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
22.05.1711

Сын: Приклонский Петр Михайлович

Мать ребёнка: Приклонская (Колычева) Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
1720

Сын: Приклонский Иван Михайлович

Мать ребёнка: Приклонская (Колычева) Екатерина Ивановна

Смерть
04.03.1724

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