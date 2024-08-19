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Мусин-Пушкин Иван Яковлевич

Место рождения

Санкт-Петербург

Дата рождения

1710

Дата смерти

1799

Пол

Мужской

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: Мусин-Пушкин Яков Саввич

Мать: Графиня Мусина-Пушкина (Вельяшева-Волынцева) N.N.

Работа или профессия
Неизвестно
Капитан гвардии
Рождение ребёнка
16.03.1744

Сын: Граф Мусин-Пушкин Count Musin-Puškin Aleksei Ivanovich Алексей Иванович

Мать ребёнка: Мусина-Пушкина (Приклонская) Наталия Михайловна

Рождение ребёнка
01.03.1750

Дочь: Сухово-Кобылина (Графиня Мусина-Пушкина) Евдокия (Авдотья) Ивановна

Мать ребёнка: Мусина-Пушкина (Приклонская) Наталия Михайловна

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Енгалычева (Графиня Мусина-Пушкина) Марья Ивановна

Мать ребёнка: Мусина-Пушкина (Приклонская) Наталия Михайловна

Смерть
1799

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