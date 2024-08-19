Мусин-Пушкин Иван Яковлевич
Место рожденияСанкт-Петербург
Дата рождения1710
Дата смерти1799
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Работа или профессия
Неизвестно
Капитан гвардии
Рождение ребёнка
16.03.1744
Сын: Граф Мусин-Пушкин Count Musin-Puškin Aleksei Ivanovich Алексей Иванович
Мать ребёнка: Мусина-Пушкина (Приклонская) Наталия Михайловна
Рождение ребёнка
01.03.1750
Дочь: Сухово-Кобылина (Графиня Мусина-Пушкина) Евдокия (Авдотья) Ивановна
Мать ребёнка: Мусина-Пушкина (Приклонская) Наталия Михайловна
Рождение ребёнка
1755
Смерть
1799