Граф Мусин-Пушкин Count Musin-Puškin Aleksei Ivanovich Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Граф Мусин-Пушкин Count Musin-Puškin Aleksei Ivanovich Алексей Иванович

Место рождения

Санкт-Петербург

Дата рождения

16.03.1744

Дата смерти

1813

Пол

Мужской

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1744

Отец: Мусин-Пушкин Иван Яковлевич

Мать: Мусина-Пушкина (Приклонская) Наталия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Графиня Мусина-Пушкина Countess Musin-Puškin (Княжна Волконская Princess Volkonskaja) Екатерина Алексеевна Ekaterina Alekseevna

Работа или профессия
Неизвестно
русский государственный деятель, археограф, историк, собиратель рукописей и русских древностей. Член Российской академии (1789), третий президент Академии художеств (1794—97), 11-й обер-прокурор Свят... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Šahovskaja/Кн. Шаховская (Musin-Puškin/Гр. Мусина-Пушкина) Sofija Alekseevna Софья Алексеевна

Мать ребёнка: Графиня Мусина-Пушкина Countess Musin-Puškin (Княжна Волконская Princess Volkonskaja) Екатерина Алексеевна Ekaterina Alekseevna

Смерть
1813

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