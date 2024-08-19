Граф Мусин-Пушкин Count Musin-Puškin Aleksei Ivanovich Алексей Иванович
Место рожденияСанкт-Петербург
Дата рождения16.03.1744
Дата смерти1813
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1744
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
русский государственный деятель, археограф, историк, собиратель рукописей и русских древностей. Член Российской академии (1789), третий президент Академии художеств (1794—97), 11-й обер-прокурор Свят... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
1813