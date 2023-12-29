Зубков Егор Михайлов
Место рожденияSuzdal, Vladimir Oblast Russia
Дата рождения1750
Дата смерти14.06.1816
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Зубков Михаил Андреев
Мать: не указана
Suzdal, Vladimir Oblast Russia
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Марья Егорова
Мать ребёнка: Зубкова Ульяна Кузьмина
Suzdal, Vladimir Oblast Russia
Рождение ребёнка
1778
Сын: Зубков Кузьма Егоров (Георгиевич)
Мать ребёнка: Зубкова Ульяна Кузьмина
Suzdal, Vladimir Oblast Russia
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
14.06.1816
Suzdal, Vladimir Oblast Russian Federation