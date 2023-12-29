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Зубков Егор Михайлов

Место рождения

Suzdal, Vladimir Oblast Russia

Дата рождения

1750

Дата смерти

14.06.1816

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Зубков Михаил Андреев

Мать: не указана

Suzdal, Vladimir Oblast Russia
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Марья Егорова

Мать ребёнка: Зубкова Ульяна Кузьмина

Suzdal, Vladimir Oblast Russia
Рождение ребёнка
1778

Сын: Зубков Кузьма Егоров (Георгиевич)

Мать ребёнка: Зубкова Ульяна Кузьмина

Suzdal, Vladimir Oblast Russia
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
14.06.1816
Suzdal, Vladimir Oblast Russian Federation
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