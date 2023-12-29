Зубкова Ульяна Кузьмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смерти19.03.1798
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1776
Дочь: (Зубкова) Марья Егорова
Отец ребёнка: Зубков Егор Михайлов
Рождение ребёнка
1778
Сын: Зубков Кузьма Егоров (Георгиевич)
Отец ребёнка: Зубков Егор Михайлов
Смерть
19.03.1798