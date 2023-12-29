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Зубкова Ульяна Кузьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

19.03.1798

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1776

Дочь: (Зубкова) Марья Егорова

Отец ребёнка: Зубков Егор Михайлов

Рождение ребёнка
1778

Сын: Зубков Кузьма Егоров (Георгиевич)

Отец ребёнка: Зубков Егор Михайлов

Смерть
19.03.1798

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