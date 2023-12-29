Зубков Кузьма Егоров (Георгиевич)
Место рожденияSuzdal, Vladimir Oblast Russia
Дата рождения1778
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Зубков Егор Михайлов
Мать: Зубкова Ульяна Кузьмина
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.02.1812
Дочь: Свешникова (Зубкова) Евдокия Косьмина
Мать ребёнка: Зубкова (Седова) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
01.05.1816
Сын: Зубков Иван Кузьмич
Мать ребёнка: Зубкова (Седова) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
02.09.1819
Мать ребёнка: Зубкова (Седова) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
10.06.1822
Дочь: (Зубкова) Агрипина Кузьминична
Мать ребёнка: Зубкова (Седова) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
15.03.1824
Мать ребёнка: Зубкова (Седова) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
07.10.1826
Сын: Зубков Яков Кузьмич
Мать ребёнка: Зубкова (Седова) Мария Ивановна