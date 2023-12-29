Зубков Кузьма Егоров (Георгиевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗубков Кузьма Егоров (Георгиевич)

Зубков Кузьма Егоров (Георгиевич)

Место рождения

Suzdal, Vladimir Oblast Russia

Дата рождения

1778

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Зубков Егор Михайлов

Мать: Зубкова Ульяна Кузьмина

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.02.1812

Дочь: Свешникова (Зубкова) Евдокия Косьмина

Мать ребёнка: Зубкова (Седова) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
01.05.1816

Сын: Зубков Иван Кузьмич

Мать ребёнка: Зубкова (Седова) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
02.09.1819

Сын: Зубков Михаил Кузьмич

Мать ребёнка: Зубкова (Седова) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
10.06.1822

Дочь: (Зубкова) Агрипина Кузьминична

Мать ребёнка: Зубкова (Седова) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
15.03.1824

Сын: Зубков Василий Кузьмич

Мать ребёнка: Зубкова (Седова) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
07.10.1826

Сын: Зубков Яков Кузьмич

Мать ребёнка: Зубкова (Седова) Мария Ивановна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.