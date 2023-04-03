Пикалов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.07.1952
Дочь: Шатрукова Галина Николаевна
Мать ребёнка: Пикалова Елена Михайловна
Рождение ребёнка
1956
Сын: Пикалов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Пикалова Елена Михайловна
Рождение ребёнка
24.10.1961
Дочь: Белоусова Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Пикалова Елена Михайловна
Рождение ребёнка
12.04.1965
Сын: Пикалов Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Пикалова Елена Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пикалова Елена Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пикалов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Пикалова Елена Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно