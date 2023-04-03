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Пикалов Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.07.1952

Дочь: Шатрукова Галина Николаевна

Мать ребёнка: Пикалова Елена Михайловна

Рождение ребёнка
1956

Сын: Пикалов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Пикалова Елена Михайловна

Рождение ребёнка
24.10.1961

Дочь: Белоусова Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Пикалова Елена Михайловна

Рождение ребёнка
12.04.1965

Сын: Пикалов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Пикалова Елена Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пикалов Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Пикалова Елена Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пикалов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Пикалова Елена Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пикалова Елена Михайловна

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