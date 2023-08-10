Шатрукова (Пикалова) Галина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.07.1952
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1952
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шатрукова) Елена Анатольевна
Отец ребёнка: Шатруков Анатолий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.06.1971
Дочь: Люберцева (Шатрукова) Ирина Анатольевна
Отец ребёнка: Шатруков Анатолий Павлович
Рождение ребёнка
07.07.1979
Сын: Шатруков Евгений Анатольевич
Отец ребёнка: Шатруков Анатолий Павлович