Шатрукова (Пикалова) Галина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шатрукова (Пикалова) Галина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.1952

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1952

Отец: Пикалов Николай

Мать: Пикалова (Абрамович) Елена Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шатрукова) Елена Анатольевна

Отец ребёнка: Шатруков Анатолий Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шатруков Анатолий Павлович

Рождение ребёнка
11.06.1971

Дочь: Люберцева (Шатрукова) Ирина Анатольевна

Отец ребёнка: Шатруков Анатолий Павлович

Рождение ребёнка
07.07.1979

Сын: Шатруков Евгений Анатольевич

Отец ребёнка: Шатруков Анатолий Павлович

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