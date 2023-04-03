Пикалов Юрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пикалов Юрий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пикалов Николай

Мать: Пикалова Елена Михайловна

Рождение ребёнка
23.09.1980

Сын: Пикалов Юрий Юрьевич

Мать ребёнка: Пикалова Любовь

Рождение ребёнка
14.07.1982

Дочь: Дарья Юрьевна

Мать ребёнка: Пикалова Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пикалов Николай Юрьевич

Мать ребёнка: Пикалова Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пикалова Любовь

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