Пикалов Юрий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пикалов Николай
Рождение ребёнка
23.09.1980
Сын: Пикалов Юрий Юрьевич
Мать ребёнка: Пикалова Любовь
Рождение ребёнка
14.07.1982
Дочь: Дарья Юрьевна
Мать ребёнка: Пикалова Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пикалова Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пикалова Любовь