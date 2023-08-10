Белоусова (Пикалова) Екатерина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1961
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1961
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.09.1983
Сын: Белоусов Андрей Викторович
Отец ребёнка: Белоусов Виктор Иванович
Рождение ребёнка
03.09.1985
Сын: Белоусов Алексей Викторович
Отец ребёнка: Белоусов Виктор Иванович
Рождение ребёнка
03.09.1985
Сын: Белоусов Сергей Викторович
Отец ребёнка: Белоусов Виктор Иванович