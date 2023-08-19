Новоторцев Иван Кириллович
Место рождения
Дата рождения1731
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: не указан
Рождение ребёнка
1760
Сын: Новоторцев Федор Иванович
Мать ребёнка: Новоторцева Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
1765
Мать ребёнка: Новоторцева Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
1769
Сын: Новоторцев Алексей Иванович
Мать ребёнка: Новоторцева Агафья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно