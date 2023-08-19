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Новоторцев Иван Кириллович

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1731

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: не указан

Мать: Новоторцева Екатерина Федотова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Новоторцев Федор Иванович

Мать ребёнка: Новоторцева Агафья Ивановна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Новоторцев Иван Иванович

Мать ребёнка: Новоторцева Агафья Ивановна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Новоторцев Алексей Иванович

Мать ребёнка: Новоторцева Агафья Ивановна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новоторцева Агафья Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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