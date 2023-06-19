Новоторцева Екатерина Федотова
Место рождения
Дата рождения1711
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1731
Сын: Новоторцев Иван Кириллович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1737
Сын: Новоторцев Стефан Кирилин?
Отец ребёнка: не указан
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно