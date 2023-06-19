Новоторцева Екатерина Федотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовоторцева Екатерина Федотова

Новоторцева Екатерина Федотова

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1711

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1731

Сын: Новоторцев Иван Кириллович

Отец ребёнка: не указан

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1737

Сын: Новоторцев Стефан Кирилин?

Отец ребёнка: не указан

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно