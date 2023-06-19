Новоторцева Агафья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новоторцева Агафья Ивановна

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Новоторцев Федор Иванович

Отец ребёнка: Новоторцев Иван Кириллович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Новоторцев Иван Иванович

Отец ребёнка: Новоторцев Иван Кириллович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Новоторцев Алексей Иванович

Отец ребёнка: Новоторцев Иван Кириллович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новоторцев Иван Кириллович

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно