Новоторцева Агафья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1760
Сын: Новоторцев Федор Иванович
Отец ребёнка: Новоторцев Иван Кириллович
Рождение ребёнка
1765
Отец ребёнка: Новоторцев Иван Кириллович
Рождение ребёнка
1769
Сын: Новоторцев Алексей Иванович
Отец ребёнка: Новоторцев Иван Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно