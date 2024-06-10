Федор Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смерти1839
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Антон Капитонович
Мать: Неонила Артемьевна
Упоминание
1787
1787 ф.5 о.6 д.1 л.248 Исповедные росписи Лаишевского уезда с.Гремячева вдовец Капитон Алексеев 70 сноха его Неонила Артемьева 39 дети ее Федор - 14 Никита - 3 Прасковья 16 Дарья 8 Васил... Показать все
Упоминание
1794
1794 г. Ф. 5, о. 13, д. 8 Исповедные росписи вдова Ненила Артемьева 49 Федор 21 Никита 9 Василиса 13
Бракосочетание
1796
Жена: Ксения Алексеевна
1796 О бракосочетавшихся Гремячка 5 15 6 Федор Антонов нет 23 нет нет 1773 Гремячка Аксинья Алексеева 18 1778 Гремячка
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Ульяна Федоровна
Мать ребёнка: Ксения Алексеевна
В Гремячке запись о рождении не найдена
Упоминание
1816
1816 ф.5 о.34 д.24 ИР вдовы поручицы Натальи Гавриловой Аристовой крестьяне 5 Федор Антонов 50 жена его Ксения Алексеева 35 у них дети Гликерия 12 Устинья 5 Ульяна 4 Сеглитикия 1 брат его Никит... Показать все
Смерть
1839
1839 О умерших Гремячка 5 57 37 Федор Антонов 68 1771