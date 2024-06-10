Неонила Артемьевна 1748 — найти родственников по фамилии на Familio
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Неонила Артемьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

1815

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1748 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1770

Муж: Антон Капитонович

Рождение ребёнка
1773

Сын: Федор Антонович

Отец ребёнка: Антон Капитонович

Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Никита Антонович

Отец ребёнка: Антон Капитонович

Упоминание
1787
Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1787 ф.5 о.6 д.1 л.248 Исповедные росписи Лаишевского уезда с.Гремячева вдовец Капитон Алексеев 70 сноха его Неонила Артемьева 39 дети ее Федор - 14 Никита - 3 Прасковья 16 Дарья 8 Васил... Показать все
Упоминание
1794
Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1794 г. Ф. 5, о. 13, д. 8 Исповедные росписи вдова Ненила Артемьева 49 Федор 21 Никита 9 Василиса 13
Смерть
1815
1815 О умерших Гремячка 5 33 15 Неонила Артемьева 70 1745

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