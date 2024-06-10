Неонила Артемьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смерти1815
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1770
Муж: Антон Капитонович
Рождение ребёнка
1773
Сын: Федор Антонович
Отец ребёнка: Антон Капитонович
Рождение ребёнка
Около 1784
Сын: Никита Антонович
Отец ребёнка: Антон Капитонович
Упоминание
1787
1787 ф.5 о.6 д.1 л.248 Исповедные росписи Лаишевского уезда с.Гремячева вдовец Капитон Алексеев 70 сноха его Неонила Артемьева 39 дети ее Федор - 14 Никита - 3 Прасковья 16 Дарья 8 Васил... Показать все
Упоминание
1794
1794 г. Ф. 5, о. 13, д. 8 Исповедные росписи вдова Ненила Артемьева 49 Федор 21 Никита 9 Василиса 13
Смерть
1815
1815 О умерших Гремячка 5 33 15 Неонила Артемьева 70 1745