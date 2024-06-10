Антон Капитонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смертиДо 1886
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Капитон Алексеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1770
Жена: Неонила Артемьевна
Рождение ребёнка
1773
Сын: Федор Антонович
Мать ребёнка: Неонила Артемьевна
Рождение ребёнка
Около 1784
Сын: Никита Антонович
Мать ребёнка: Неонила Артемьевна
Смерть
До 1886