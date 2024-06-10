Антон Капитонович 1748 — найти родственников по фамилии на Familio
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Антон Капитонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

До 1886

Пол

Мужской

Отец

1707 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1748 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Капитон Алексеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1770

Жена: Неонила Артемьевна

Рождение ребёнка
1773

Сын: Федор Антонович

Мать ребёнка: Неонила Артемьевна

Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Никита Антонович

Мать ребёнка: Неонила Артемьевна

Смерть
До 1886

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