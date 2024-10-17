Машкова (Круглова) Анастасия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Машкова (Круглова) Анастасия Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1944

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Круглов Егор Стефанович

Мать: Круглова Александра Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Машков Виктор Гаврилович

Отец ребёнка: Машков Гавриил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Машков Гавриил

Рождение ребёнка
28.12.1925

Дочь: Байкова (Машкова) Нина Гавриловна

Отец ребёнка: Машков Гавриил

Рождение ребёнка
1929

Сын: Машков Владимир Гаврилович

Отец ребёнка: Машков Гавриил

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.09.1932

Сын: Машкова Валентина Гавриловна

Отец ребёнка: Машков Гавриил

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
?.09.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Машков Гавриил

Смерть
1944
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: тиф | от тифа

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