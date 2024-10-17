Машкова (Круглова) Анастасия Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1944
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Машков Гавриил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Машков Гавриил
Рождение ребёнка
28.12.1925
Дочь: Байкова (Машкова) Нина Гавриловна
Отец ребёнка: Машков Гавриил
Рождение ребёнка
1929
Сын: Машков Владимир Гаврилович
Отец ребёнка: Машков Гавриил
Рождение ребёнка
25.09.1932
Сын: Машкова Валентина Гавриловна
Отец ребёнка: Машков Гавриил
Рождение ребёнка
?.09.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Машков Гавриил
Смерть
1944
Причина смерти: тиф | от тифа