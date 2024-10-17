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Машков Гавриил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Машкова (Круглова) Анастасия Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Машков Виктор Гаврилович

Мать ребёнка: Машкова (Круглова) Анастасия Егоровна

Рождение ребёнка
28.12.1925

Дочь: Байкова (Машкова) Нина Гавриловна

Мать ребёнка: Машкова (Круглова) Анастасия Егоровна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Машков Владимир Гаврилович

Мать ребёнка: Машкова (Круглова) Анастасия Егоровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.09.1932

Сын: Машкова Валентина Гавриловна

Мать ребёнка: Машкова (Круглова) Анастасия Егоровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
?.09.1940

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Мать ребёнка: Машкова (Круглова) Анастасия Егоровна

Смерть
1944
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: тиф | от тифа

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