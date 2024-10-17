Машков Гавриил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Машкова (Круглова) Анастасия Егоровна
Рождение ребёнка
28.12.1925
Дочь: Байкова (Машкова) Нина Гавриловна
Мать ребёнка: Машкова (Круглова) Анастасия Егоровна
Рождение ребёнка
1929
Сын: Машков Владимир Гаврилович
Мать ребёнка: Машкова (Круглова) Анастасия Егоровна
Рождение ребёнка
25.09.1932
Сын: Машкова Валентина Гавриловна
Мать ребёнка: Машкова (Круглова) Анастасия Егоровна
Рождение ребёнка
?.09.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Машкова (Круглова) Анастасия Егоровна
Смерть
1944
Причина смерти: тиф | от тифа