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Круглова Александра Гавриловна

Место рождения

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

10.04.1877

Дата смерти

31.01.1955

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1877

Отец: Гавриил Алексеев

Мать: Марья Васильева

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Крещение
12.04.1877
Спасс, Волоколамский муниципальный район, Московская область
восприемники: той же деревни крестьянин Иван Адрианов и деревни Авинищ крестьянка Пелагея Васильева
Бракосочетание
01.09.1896

Муж: Круглов Егор Стефанович

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
02.04.1901

Сын: Круглов Василий Егоров

Отец ребёнка: Круглов Егор Стефанович

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
24.09.1902

Дочь: (Круглова) Ефросинья Егоровна

Отец ребёнка: Круглов Егор Стефанович

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
22.02.1904

Дочь: (Круглов) Евдокия Егоровна

Отец ребёнка: Круглов Егор Стефанович

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Машкова (Круглова) Анастасия Егоровна

Отец ребёнка: Круглов Егор Стефанович

Рождение ребёнка
30.03.1906

Дочь: Абидулина (Круглова) Мария Георгиевна

Отец ребёнка: Круглов Егор Стефанович

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
07.07.1909

Дочь: Кузнецова (Круглова) Ольга Егоровна

Отец ребёнка: Круглов Егор Стефанович

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
21.03.1911

Сын: Круглов Василий Георгиевич

Отец ребёнка: Круглов Егор Стефанович

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
12.01.1914

Дочь: Егорова (Круглова) Анна Георгиевна

Отец ребёнка: Круглов Егор Стефанович

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
07.01.1917

Сын: Круглов Михаил Георгиевич

Отец ребёнка: Круглов Егор Стефанович

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
31.01.1955
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Участок 35В

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