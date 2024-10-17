Круглова Александра Гавриловна
Место рождения
Дата рождения10.04.1877
Дата смерти31.01.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1877
Отец: Гавриил Алексеев
Мать: Марья Васильева
Крещение
12.04.1877
Спасс, Волоколамский муниципальный район, Московская область
восприемники: той же деревни крестьянин Иван Адрианов и деревни Авинищ крестьянка Пелагея Васильева
Бракосочетание
01.09.1896
Рождение ребёнка
02.04.1901
Отец ребёнка: Круглов Егор Стефанович
Рождение ребёнка
24.09.1902
Дочь: (Круглова) Ефросинья Егоровна
Отец ребёнка: Круглов Егор Стефанович
Рождение ребёнка
22.02.1904
Дочь: (Круглов) Евдокия Егоровна
Отец ребёнка: Круглов Егор Стефанович
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Машкова (Круглова) Анастасия Егоровна
Отец ребёнка: Круглов Егор Стефанович
Рождение ребёнка
30.03.1906
Дочь: Абидулина (Круглова) Мария Георгиевна
Отец ребёнка: Круглов Егор Стефанович
Рождение ребёнка
07.07.1909
Дочь: Кузнецова (Круглова) Ольга Егоровна
Отец ребёнка: Круглов Егор Стефанович
Рождение ребёнка
21.03.1911
Сын: Круглов Василий Георгиевич
Отец ребёнка: Круглов Егор Стефанович
Рождение ребёнка
12.01.1914
Дочь: Егорова (Круглова) Анна Георгиевна
Отец ребёнка: Круглов Егор Стефанович
Рождение ребёнка
07.01.1917
Сын: Круглов Михаил Георгиевич
Отец ребёнка: Круглов Егор Стефанович
Смерть
31.01.1955
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Участок 35В