Юринов Анисим Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮринов Анисим Семёнович

Юринов Анисим Семёнович

Место рождения

Поддубно, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859

Отец: Юринов Семён Емельянович

Мать: не указана

Поддубно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
28.01.1890 ст.

Жена: Юринова Васса Ивановна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.12.1890 ст.

Сын: Юринов Спиридон Анисимович

Мать ребёнка: Юринова Васса Ивановна

Залинье, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
15.10.1897 ст.

Жена: Юринова Марфа Семёновна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.02.1901 ст.

Сын: Юринов Иван Анисимович

Мать ребёнка: Юринова Марфа Семёновна

Поддубно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close