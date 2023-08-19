Юринов Анисим Семёнович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1859
Отец: Юринов Семён Емельянович
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1890 ст.
Жена: Юринова Васса Ивановна
Рождение ребёнка
12.12.1890 ст.
Сын: Юринов Спиридон Анисимович
Мать ребёнка: Юринова Васса Ивановна
Залинье, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
15.10.1897 ст.
Жена: Юринова Марфа Семёновна
Рождение ребёнка
21.02.1901 ст.
Мать ребёнка: Юринова Марфа Семёновна
Смерть
Неизвестно