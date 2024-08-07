Юринова (Пузыня) Марфа Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юринова (Пузыня) Марфа Семёновна

Место рождения

Мануйлово, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

28.08.1876 ст.

Дата смерти

1947

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1876 ст.

Отец: Пузыня Семён Федотович

Мать: Пузыня Мария Григорьевна

Мануйлово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
15.10.1897 ст.

Муж: Юринов Анисим Семёнович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.02.1901 ст.

Сын: Юринов Иван Анисимович

Отец ребёнка: Юринов Анисим Семёнович

Поддубно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
25.12.1915

Дочь: Юринова Юлия Анисимовна

Отец ребёнка: Юринов Анисим Семёнович

Поддубно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
1947
Поддубно, Гультяевская волость, Невельский уезд

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