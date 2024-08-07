Юринова (Пузыня) Марфа Семёновна
Место рождения
Дата рождения28.08.1876 ст.
Дата смерти1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1876 ст.
Отец: Пузыня Семён Федотович
Мать: Пузыня Мария Григорьевна
Бракосочетание
15.10.1897 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.02.1901 ст.
Отец ребёнка: Юринов Анисим Семёнович
Рождение ребёнка
25.12.1915
Дочь: Юринова Юлия Анисимовна
Отец ребёнка: Юринов Анисим Семёнович
Смерть
1947