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Пузыня Семён Федотович

Место рождения

Мануйлово, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1851

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Мануйлово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
09.11.1875 ст.

Жена: Пузыня Мария Григорьевна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.08.1876 ст.

Дочь: Юринова Марфа Семёновна

Мать ребёнка: Пузыня Мария Григорьевна

Мануйлово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
28.06.1878 ст.

Дочь: Пузыня Феврония Семёновна

Мать ребёнка: Пузыня Мария Григорьевна

Мануйлово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
10.07.1882 ст.

Дочь: Пузыня Ефимия Семёновна

Мать ребёнка: Пузыня Мария Григорьевна

Мануйлово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
26.07.1885 ст.

Сын: Пузыня Никанор Семёнович

Мать ребёнка: Пузыня Мария Григорьевна

Мануйлово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
18.08.1887 ст.

Сын: Пузыня Андрей Семёнович

Мать ребёнка: Пузыня Мария Григорьевна

Мануйлово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
16.11.1889 ст.

Сын: Пузыня Матвей Семёнович

Мать ребёнка: Пузыня Мария Григорьевна

Мануйлово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
24.06.1891 ст.

Сын: Пузыня Пётр Семёнович

Мать ребёнка: Пузыня Мария Григорьевна

Мануйлово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.06.1897 ст.

Сын: Пузыня Иван Семёнович

Мать ребёнка: Пузыня Мария Григорьевна

Мануйлово, Гультяевская волость, Невельский уезд

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