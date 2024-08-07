Пузыня Семён Федотович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1851
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1875 ст.
Жена: Пузыня Мария Григорьевна
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.08.1876 ст.
Дочь: Юринова Марфа Семёновна
Мать ребёнка: Пузыня Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
28.06.1878 ст.
Дочь: Пузыня Феврония Семёновна
Мать ребёнка: Пузыня Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
10.07.1882 ст.
Дочь: Пузыня Ефимия Семёновна
Мать ребёнка: Пузыня Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
26.07.1885 ст.
Мать ребёнка: Пузыня Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
18.08.1887 ст.
Мать ребёнка: Пузыня Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
16.11.1889 ст.
Мать ребёнка: Пузыня Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
24.06.1891 ст.
Мать ребёнка: Пузыня Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
01.06.1897 ст.
Мать ребёнка: Пузыня Мария Григорьевна