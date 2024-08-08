Пузыня Андрей Семёнович
Место рождения
Дата рождения18.08.1887 ст.
Дата смерти1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1887 ст.
Отец: Пузыня Семён Федотович
Мать: Пузыня Мария Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.01.1927
Мать ребёнка: Пузыня (Жгун) Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
01.07.1934
Дочь: Николаева (Пузыня) Мария Андреевна
Мать ребёнка: Пузыня (Жгун) Анастасия Григорьевна
Смерть
1957
Маслово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область