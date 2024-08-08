Пузыня Андрей Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПузыня Андрей Семёнович

Пузыня Андрей Семёнович

Место рождения

Мануйлово, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

18.08.1887 ст.

Дата смерти

1957

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1887 ст.

Отец: Пузыня Семён Федотович

Мать: Пузыня Мария Григорьевна

Мануйлово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пузыня (Жгун) Анастасия Григорьевна

Рождение ребёнка
05.01.1927

Сын: Пузыня Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Пузыня (Жгун) Анастасия Григорьевна

Мануйлово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.07.1934

Дочь: Николаева (Пузыня) Мария Андреевна

Мать ребёнка: Пузыня (Жгун) Анастасия Григорьевна

Мануйлово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
1957
Маслово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.