Юринова (Мануйлович) Васса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юринова (Мануйлович) Васса Ивановна

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Место рождения

Залинье, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1869

Дата смерти

02.08.1896 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1859 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Залинье, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
28.01.1890 ст.

Муж: Юринов Анисим Семёнович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.12.1890 ст.

Сын: Юринов Спиридон Анисимович

Отец ребёнка: Юринов Анисим Семёнович

Залинье, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
1894

Сын: Юринов Яков Анисимович

Отец ребёнка: Юринов Анисим Семёнович

Залинье, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
02.08.1896 ст.
Залинье, Гультяевская волость, Невельский уезд

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