Юринова (Мануйлович) Васса Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1869
Дата смерти02.08.1896 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1890 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.12.1890 ст.
Сын: Юринов Спиридон Анисимович
Отец ребёнка: Юринов Анисим Семёнович
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Юринов Анисим Семёнович
Смерть
02.08.1896 ст.