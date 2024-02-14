Валеева (Сайдашева) Наиля — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валеева (Сайдашева) Наиля

Место рождения

д.Тарышна близ Дубьяз, Высокогорского района РТ

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1892 г.р.

Мать

1895 г.р.

Муж

1925 г.р.

Дети

1950 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Сайдашев Хидиятулла Хуснутдинов

Мать: Хатима Шарафетдиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валеев Фарид Галеевич

Рождение ребёнка
08.02.1950

Сын: Валеев Ринат Фаридович

Отец ребёнка: Валеев Фарид Галеевич

Рождение ребёнка
17.05.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Валеев Фарид Галеевич

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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