Валеева (Сайдашева) Наиля
Место рожденияд.Тарышна близ Дубьяз, Высокогорского района РТ
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.02.1950
Отец ребёнка: Валеев Фарид Галеевич
Рождение ребёнка
17.05.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Валеев Фарид Галеевич
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно