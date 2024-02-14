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Хатима Шарафетдиновна

Место рождения

д.Тарышна близ Дубьяз, Высокогорского района РТ

Дата рождения

26.07.1895

Дата смерти

15.03.1977

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1895

Отец: Шарафи Хусаинов

Мать: Нагима Гибадулла Кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сайдашева) Нажия

Отец ребёнка: Сайдашев Хидиятулла Хуснутдинов

Рождение ребёнка
15.11.1920

Сын: Сайдашев Шайхулла Хидиятович

Отец ребёнка: Сайдашев Хидиятулла Хуснутдинов

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Валеева (Сайдашева) Наиля

Отец ребёнка: Сайдашев Хидиятулла Хуснутдинов

Рождение ребёнка
03.02.1931

Дочь: (Сайдашева) Сания Хидиатулла Кызы

Отец ребёнка: Сайдашев Хидиятулла Хуснутдинов

Смерть
15.03.1977

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