Хатима Шарафетдиновна
Место рожденияд.Тарышна близ Дубьяз, Высокогорского района РТ
Дата рождения26.07.1895
Дата смерти15.03.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1895
Отец: Шарафи Хусаинов
Мать: Нагима Гибадулла Кызы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сайдашева) Нажия
Отец ребёнка: Сайдашев Хидиятулла Хуснутдинов
Рождение ребёнка
15.11.1920
Сын: Сайдашев Шайхулла Хидиятович
Отец ребёнка: Сайдашев Хидиятулла Хуснутдинов
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Валеева (Сайдашева) Наиля
Отец ребёнка: Сайдашев Хидиятулла Хуснутдинов
Рождение ребёнка
03.02.1931
Дочь: (Сайдашева) Сания Хидиатулла Кызы
Отец ребёнка: Сайдашев Хидиятулла Хуснутдинов
Смерть
15.03.1977