Валеев Фарид Галеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВалеев Фарид Галеевич

Валеев Фарид Галеевич

Место рождения

с.Средняя Серда Арского р-на РТ

Дата рождения

25.06.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1925

Отец: Валеев Мухаматгали Мухамадвали Улы

Мать: Валеева (Аитова) Гайнизямал Габдрахман Аитов Кызы

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валеева (Сайдашева) Наиля

Рождение ребёнка
08.02.1950

Сын: Валеев Ринат Фаридович

Мать ребёнка: Валеева (Сайдашева) Наиля

Рождение ребёнка
17.05.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валеева (Сайдашева) Наиля

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.