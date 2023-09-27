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Агеев Семён Феоктистович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.06.1898

Дата смерти

21.05.1940

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1898

Отец: Агеев Феоктист Иванович

Мать: Прасковья

Рождение ребёнка
10.09.1920

Сын: Агеев Константин Семёнович

Мать ребёнка: Иноземцева Анна Фроловна

Рождение ребёнка
11.07.1924

Сын: Агеев Павел Семёнович

Мать ребёнка: Иноземцева Анна Фроловна

Рождение ребёнка
12.07.1926

Сын: Агеев Владимир Семёнович

Мать ребёнка: Иноземцева Анна Фроловна

Рождение ребёнка
23.07.1928

Сын: Агеев Анатолий Семёнович

Мать ребёнка: Иноземцева Анна Фроловна

Смерть
21.05.1940
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