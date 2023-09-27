Агеев Семён Феоктистович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.06.1898
Дата смерти21.05.1940
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1898
Отец: Агеев Феоктист Иванович
Мать: Прасковья
Рождение ребёнка
10.09.1920
Сын: Агеев Константин Семёнович
Мать ребёнка: Иноземцева Анна Фроловна
Рождение ребёнка
11.07.1924
Мать ребёнка: Иноземцева Анна Фроловна
Рождение ребёнка
12.07.1926
Мать ребёнка: Иноземцева Анна Фроловна
Рождение ребёнка
23.07.1928
Мать ребёнка: Иноземцева Анна Фроловна
Смерть
21.05.1940