Агеев Анатолий Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агеев Анатолий Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.07.1928

Дата смерти

21.08.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1928

Отец: Агеев Семён Феоктистович

Мать: Иноземцева Анна Фроловна

Рождение ребёнка
12.07.1953

Дочь: Агеева Наталья Анатольевна

Мать ребёнка: Бычкова Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
05.06.1960

Сын: Агеев Константин Анатольевич

Мать ребёнка: Бычкова Клавдия Ивановна

Смерть
21.08.2001
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