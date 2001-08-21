Агеев Анатолий Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.07.1928
Дата смерти21.08.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1928
Отец: Агеев Семён Феоктистович
Мать: Иноземцева Анна Фроловна
Рождение ребёнка
12.07.1953
Дочь: Агеева Наталья Анатольевна
Мать ребёнка: Бычкова Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
05.06.1960
Сын: Агеев Константин Анатольевич
Мать ребёнка: Бычкова Клавдия Ивановна
Смерть
21.08.2001