Колесников Андрей Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1894
Сын: Колесников Михаил Анреевич
Мать ребёнка: Колесникова Юстиния Яковлевна
Рождение ребёнка
31.01.1896 ст.
Дочь: Колесникова Феодотия Андреевна
Мать ребёнка: Колесникова Юстиния Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно