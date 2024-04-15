Колесникова Юстиния Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1894
Сын: Колесников Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Колесников Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
31.01.1896 ст.
Дочь: Колесникова Феодотия Андреевна
Отец ребёнка: Колесников Андрей Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно