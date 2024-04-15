Колесникова Юстиния Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесникова Юстиния Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Сын: Колесников Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Колесников Андрей Яковлевич

Рождение ребёнка
31.01.1896 ст.

Дочь: Колесникова Феодотия Андреевна

Отец ребёнка: Колесников Андрей Яковлевич

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесников Андрей Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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