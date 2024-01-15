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Куфтин Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

01.07.1871

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.05.1830

Сын: Куфтин Михаил Феодотович

Отец ребёнка: Куфтин Феодот Григорьевич

Жемковка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.10.1835

Сын: Куфтин Иоанн Федотович

Отец ребёнка: Куфтин Феодот Григорьевич

Жемковка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.04.1840

Дочь: Марья Федотовна

Отец ребёнка: Куфтин Феодот Григорьевич

Жемковка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.05.1841

Сын: Куфтин Мокей Федотович

Отец ребёнка: Куфтин Феодот Григорьевич

Жемковка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
01.07.1871
Жемковка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
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