Куфтин Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смерти01.07.1871
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.05.1830
Отец ребёнка: Куфтин Феодот Григорьевич
Рождение ребёнка
05.10.1835
Отец ребёнка: Куфтин Феодот Григорьевич
Рождение ребёнка
10.04.1840
Дочь: Марья Федотовна
Отец ребёнка: Куфтин Феодот Григорьевич
Рождение ребёнка
04.05.1841
Отец ребёнка: Куфтин Феодот Григорьевич
Смерть
01.07.1871