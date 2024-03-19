Куфтин Феодот Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.05.1830
Мать ребёнка: Куфтин Анна Ивановна
Рождение ребёнка
05.10.1835
Мать ребёнка: Куфтин Анна Ивановна
Рождение ребёнка
10.04.1840
Дочь: Марья Федотовна
Мать ребёнка: Куфтин Анна Ивановна
Рождение ребёнка
04.05.1841
Мать ребёнка: Куфтин Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно