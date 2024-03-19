Куфтин Феодот Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуфтин Феодот Григорьевич

Куфтин Феодот Григорьевич

Место рождения

Жемковка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Жемковка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.05.1830

Сын: Куфтин Михаил Феодотович

Мать ребёнка: Куфтин Анна Ивановна

Жемковка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.10.1835

Сын: Куфтин Иоанн Федотович

Мать ребёнка: Куфтин Анна Ивановна

Жемковка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.04.1840

Дочь: Марья Федотовна

Мать ребёнка: Куфтин Анна Ивановна

Жемковка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.05.1841

Сын: Куфтин Мокей Федотович

Мать ребёнка: Куфтин Анна Ивановна

Жемковка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close